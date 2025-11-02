Sampdoria, pesante contestazione a proprietà e dirigenti allo stadio
di Simone Galdi
"Jesper Fredberg, Matteo Manfredi, Nathan Walker, Joseph Tey: Ecco chi infanga la nostra storia, via questi infami dalla Sampdoria". E' il contenuto di un duro striscione, accompagnato dalle rispettive fotografie, esposto dai tifosi della Sampdoria in gradinata durante la partita con il Mantova all'inizio del secondo tempo.
Una pesante presa di posizione, una contestazione alla proprietà e alla dirigenza della società blucerchiata che dal maggio 2023 sta gestendo il club con pessimi risultati sportivi.
