Sampdoria, Dossena e Invernizzi ricordano Vialli: "Aveva un carisma naturale, non sarà mai dimenticato"
di Maurizio Michieli
"Non mi sorprende il fatto che Gianluca Vialli venga sempre celebrato con tanto affetto, lui ha dato molto alla Sampdoria e non solo. La gente non si potrà mai dimenticare di lui, ha lasciato un grandissimo vuoto, in primis alla famiglia, ma appena si può è giusto ricordarlo". Lo ha detto Beppe Dossena, campione del mondo, icona blucerchiata, compagno di squadra di Vialli nella Samp dell'epoca d'oro, durante Il Derby del Lunedì in onda su Telenord e telenord.it.
"Luca malgrado la sua classe era il primo a darti una mano in campo e fuori quando c'era bisogno - ha raccontato Gianni Invernizzi, anche lui protagonista della Sampdoria d'oro - anche se devo dire che il miglior Vialli, purtroppo, l'ho conosciuto durante la sua malattia. In quegli ultimi tre anni si è dimostrato un grande uomo, ha cercato di dare a tutti noi più di quanto noi potessimo dare a lui. Se ne è andato troppo presto. Era un leader naturale, carismatico, una persona che sarebbe emersa in qualunque campo della vita".
Vi proponiamo uno stralcio della trasmissione, integralmente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata al Derby del Lunedì.
Altre notizie
