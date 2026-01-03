Sampdoria, Nicolini: "Complimenti per la tempestività, Esposito e Brunori rinforzi di livello"
di Redazione
L'opinionista e bandiera blucerchiata: "Begic e Mitoglou penso equivalgano a Cherubini e Hadzikadunic"
"Bisogna fare i complimenti alla dirigenza perché come aveva detto si è mossa tempestivamente sul mercato già ai primi di gennaio. Penso di poter dire che Esposito e Brunori sono rinforzi di livello, importanti per gli obiettivi della squadra. Quando a Begic e Mitoglou ritengo possano essere, almeno attualmente, gli equivalenti di Cherubini e Hadzikadunic".
Parole di Enrico Nicolini, opinionista di Telenord e bandiera blucerchiata, che a Tgn calcio ha commentato il calcio mercato della Samp iniziato con quattro operazioni in entrata e l'uscita di Pedrola, approdato al Las Palmas.
