Sampdoria, Nicolini: "Complimenti per la tempestività, Esposito e Brunori rinforzi di livello"

"Bisogna fare i complimenti alla dirigenza perché come aveva detto si è mossa tempestivamente sul mercato già ai primi di gennaio. Penso di poter dire che Esposito e Brunori sono rinforzi di livello, importanti per gli obiettivi della squadra. Quando a Begic e Mitoglou ritengo possano essere, almeno attualmente, gli equivalenti di Cherubini e Hadzikadunic".

Parole di Enrico Nicolini, opinionista di Telenord e bandiera blucerchiata, che a Tgn calcio ha commentato il calcio mercato della Samp iniziato con quattro operazioni in entrata e l'uscita di Pedrola, approdato al Las Palmas.





