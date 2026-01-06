Mancini: "Luca Vialli uno di famiglia, come lo è la Sampdoria"

"E' un onore, un piacere essere qui a ricordare un personaggio come Luca Vialli. Per quello che ha significato per la mia famiglia, per mio padre, per la Sampdoria e per i sampdoriani. Lui è e sarà sempre in mezzo a noi".

Lo ha detto Andrea Mancini, direttore sportivo della Sampdoria, all'inaugurazione della mostra dedicata a Gianluca Vialli ("Un uomo, un campione"), organizzata dal Museo Samp D'oria", allo stadio "Ferraris" oggi e domani a ingresso libero dove è possibile visitare maglie e cimeli appartenuti al campione scomparso tre anni fa.

Ecco l'intervista integrale ad Andrea Mancini, figlio di Roberto, "gemello del gol" di Gianluca con la maglia della Sampdoria.





