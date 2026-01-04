Sampdoria

Sampdoria, ufficiale Salvatore Esposito: prestito con obbligo dallo Spezia

di Simone Galdi

49 sec
Dopo l'ufficialità di Matteo Brunori dal Palermo, la Sampdoria annuncia il secondo colpo di questo mercato invernale 2026, che dovrebbe portare la tanto attesa svolta per la rosa blucerchiata. È dunque definito l'arrivo di Salvatore Esposito dallo Spezia, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il centrocampista ha firmato per quattro anni e mezzo, con la possibilità di estendere il rapporto di un'ulteriore stagione.

Per i tifosi blucerchiati il sogno è di veder presto giocare assieme Salvatore e il fratello Sebastiano, ex Samp oggi in forza al Cagliari, rimasto particolarmente legato all'ambiente e alla tifoseria doriana.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dallo Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Esposito (nato a Castellammare di Stabia, Napoli, il 7 ottobre 2000). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2030 (con opzione a favore dello stesso club per rinnovo condizionato fino al 30 giugno 2031)".

