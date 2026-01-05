Vialli: a tre anni dalla scomparsa, un nuovo murales a Quinto
di steris
A firmarlo Ezio e Silvia Ugo, padre e figlia, per un ritratto ispirato a un'immagine del 19 maggio 1991, il giorno dello Scudetto
Si arricchisce di un nuovo murales il molo di Quinto che da tre anni, complice la sequenza finale de La bella stagione, è diventato un memoriale permanente in onore di Gianluca Vialli. A tre anni dalla morte dell'idolo dei tifosi blucerchiati, una nuova opera è comparsa sul muraglione retrostante il molo. A firmarla, padre e figlia, Ezio e Silvia Ugo qui ritratti con la loro opera nella foto gentilmente concessa da Andrea Ricci.
Per il loro ritratto, i due artisti si sono ispirati a un'immagine di Vialli del 19 maggio 1991, il giorno dello Scudetto.
