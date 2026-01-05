Vialli: a tre anni dalla scomparsa, un nuovo murales a Quinto

Si arricchisce di un nuovo murales il molo di Quinto che da tre anni, complice la sequenza finale de La bella stagione, è diventato un memoriale permanente in onore di Gianluca Vialli. A tre anni dalla morte dell'idolo dei tifosi blucerchiati, una nuova opera è comparsa sul muraglione retrostante il molo. A firmarla, padre e figlia, Ezio e Silvia Ugo qui ritratti con la loro opera nella foto gentilmente concessa da Andrea Ricci.

Per il loro ritratto, i due artisti si sono ispirati a un'immagine di Vialli del 19 maggio 1991, il giorno dello Scudetto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.