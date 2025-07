Sampdoria, Dossena: "Con una proprietà solida, Roberto Mancini potrebbe fare questo"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Con una società diversa e una proprietà solida, importante, uno come Roberto Mancini, anche se penso abbia ancora voglia di allenare ad alti livelli, potrebbe anche accettare di entrare nella Sampdoria come presidente operativo o coach all'inglese. Ma oggi non ci sono i presupposti e la proprietà dovrebbe cambiare. Non si può gestire un club in questa maniera. Il calcio ha i suoi rituali, che vanno rispettati. Uno di questi è cercare di dire sempre quello che si può e si vuole fare, magari non sempre tutta la verità è possibile, ma bisogna avere rispetto. Poi, la guida tecnica. A oggi non si sa chi siederà in panchina alla Samp e qui si torna al modello di gestione e al ruolo di Roberto, sia pure attualmente come sostegno esterno. Lombardo è un suo uomo, ma se arriva Donati perché lui dovrebbe impegnarsi, attivare le sue relazioni, i suoi contatti per portare avanti un progetto che non ha originato? Certo, all'interno della Sampdoria c'è suo figlio Andrea, ma c'è anche confusione. Mi auguro che le cose possano cambiare, non capisco che cosa stia succedendo".

Lo ha detto Beppe Dossena, campione del mondo, bandiera dell'epoca d'oro blucerchiata, ex compagno di squadra di Roberto Mancini della Sampdoria, durante Tgn calcio in onda su Telenord.

Ecco un estratto del suo intervento.

