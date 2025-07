Sampdoria: doppia seduta a Temù, anche Meulensteen in gruppo

TEMU' (Brescia) - Prosegue con doppie sedute il ritiro della Sampdoria sul campo di Temù, a tre chilometri da Ponte di Legno dove la squadra alloggia in ritiro. In mattinata contusione per Meulensteen, ma le condizioni del centrocampista olandese non destano preoccupazioni.

Domenica alle 17,30, sempre sul campo di Temù, è in programma la prima amichevole stagionale contro i dilettanti della Nuova Camunia. per il tecnico Massimo Donati, che partecipa attivamente alle partitelle, sarà l'occasione di testare soprattutto i numerosi giovani aggregati al gruppo in Valcamonica, in attesa di novità dal mercato.

Intanto, l'ex portiere blucerchiato Emil Audero è approdato dal Como alla Cremonese che ora ha messo Andrea Fulignati sul mercato, attorno al quale lui c'è anche l'interesse della Samp.

