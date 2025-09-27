Sampdoria, Donati: "Ottima risposta dai ragazzi, potevamo vincere ma era importante muovere la classifica"
di red. sport
"Questo punto ci dà qualcosa per arrivare bene a mercoledi. Noi cerchiamo sempre di vincere le partite, la determinazione dei ragazzi è sempre massima"
Massimo Donati, allenatore della Sampdoria, dopo il pari di Bari osserva: "Muovere la classifica era importante, anche stasera la risposta della squadra è stata ottima. Potevamo fare meglio ma questo punto ce lo siamo meritato, con un po' più di qualcosa potevamo vincere la partita, ma l'importante è che i ragazzi sono sul pezzo e vogliono saltar fuori da questa situazione".
"Questo punto ci dà qualcosa per arrivare bene a mercoledi. Noi cerchiamo sempre di vincere le partite, la determinazione che ci mettono i ragazzi è sempre massima - conclude - e lo hanno dimostrato di nuovo".
