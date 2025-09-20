Sampdoria, Donati: "I ragazzi hanno dato tutto, ma l’espulsione e gli episodi ci hanno condannato"

Massimo Donati cerca di lasciarsi alle spalle la quarta sconfitta consecutiva della sua Sampdoria, maturata a Monza. "Il dispiacere più grande - dice, video gentilmente concesso da UC Sampdoria - è per i ragazzi: hanno dato tutto. Nessuno si meritava questa sconfitta, né loro, né lo staff, né il nostro incredibile pubblico. Gli episodi ci hanno condannato anche stavolta, e la fortuna non ci ha dato una mano".

Donati si è soffermato con amarezza sull’espulsione di Cherubini che ha compromesso la gara: "I rigori si sbagliano, ma l’espulsione no. Mi ha fatto molto arrabbiare perché rovina tutti i sacrifici che facciamo durante la settimana. È stato un errore, certo, e il ragazzo si perdona, ma non deve succedere. Lavoriamo ogni giorno per fare bene e non possiamo permetterci di compromettere una partita per un attimo di follia."

Analizzando l’andamento del match, ha commentato così il gol subito: "Lo abbiamo preso in maniera un po’ strana: eravamo messi bene con la linea difensiva, ma nonostante la reazione e il tentativo di pareggiare, non siamo riusciti a trovare la porta."

Sul rigore fallito, il tecnico ha chiarito: "Fa parte del calcio. Lo calcia chi se la sente, e può capitare di sbagliare."

Inevitabile una riflessione sulla sua posizione: "Io in discussione? Lo ero anche la settimana scorsa. Mi preoccupo solo quando la squadra non risponde, ma oggi hanno dato tutto. A Bogliasco dobbiamo continuare a spingere: solo lavorando possiamo venirne fuori."

Donati ha poi escluso l’ipotesi di un ritiro: "Squadra in ritiro? No, non serve a nulla."

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.