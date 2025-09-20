Sampdoria, Donati: "I ragazzi hanno dato tutto, ma l’espulsione e gli episodi ci hanno condannato"
di steris
"Io in discussione? Lo ero anche la settimana scorsa. Mi preoccupo solo quando la squadra non risponde, ma oggi hanno dato tutto"
Massimo Donati cerca di lasciarsi alle spalle la quarta sconfitta consecutiva della sua Sampdoria, maturata a Monza. "Il dispiacere più grande - dice, video gentilmente concesso da UC Sampdoria - è per i ragazzi: hanno dato tutto. Nessuno si meritava questa sconfitta, né loro, né lo staff, né il nostro incredibile pubblico. Gli episodi ci hanno condannato anche stavolta, e la fortuna non ci ha dato una mano".
Donati si è soffermato con amarezza sull’espulsione di Cherubini che ha compromesso la gara: "I rigori si sbagliano, ma l’espulsione no. Mi ha fatto molto arrabbiare perché rovina tutti i sacrifici che facciamo durante la settimana. È stato un errore, certo, e il ragazzo si perdona, ma non deve succedere. Lavoriamo ogni giorno per fare bene e non possiamo permetterci di compromettere una partita per un attimo di follia."
Analizzando l’andamento del match, ha commentato così il gol subito: "Lo abbiamo preso in maniera un po’ strana: eravamo messi bene con la linea difensiva, ma nonostante la reazione e il tentativo di pareggiare, non siamo riusciti a trovare la porta."
Sul rigore fallito, il tecnico ha chiarito: "Fa parte del calcio. Lo calcia chi se la sente, e può capitare di sbagliare."
Inevitabile una riflessione sulla sua posizione: "Io in discussione? Lo ero anche la settimana scorsa. Mi preoccupo solo quando la squadra non risponde, ma oggi hanno dato tutto. A Bogliasco dobbiamo continuare a spingere: solo lavorando possiamo venirne fuori."
Donati ha poi escluso l’ipotesi di un ritiro: "Squadra in ritiro? No, non serve a nulla."
