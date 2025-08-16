Sampdoria, Donati 'blinda' Francesco Conti: niente trasferimento all'Inter U23
di steris
Il tecnico ha visto esaudite le pressioni sulla dirigenza per poter continuare a contare sul mediano cresciuto nel vivaio
Francesco Conti continuerà la sua avventura con la Sampdoria. Il giovane centrocampista, 20 anni, al centro di recenti indiscrezioni che lo accostavano all'Inter U23, proseguirà invece la sua crescita professionale tra le fila del club blucerchiato.
A confermare la scelta è stato sul suo profilo X l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. L’allenatore Massimo Donati ha piena fiducia nelle potenzialità di Conti (foto gentilmente concessa da UC Sampdoria), al pari della società che intende quanto prima proporgli un prolungamento del contratto.
Nato a Genova il 23 ottobre 2004, Conti ha mosso i primi passi nel calcio nel settore giovanile della Sampdoria, dove ha mostrato subito qualità tecniche e una buona visione di gioco. Nel corso delle sue stagioni nelle giovanili, ha collezionato oltre 55 presenze con la formazione Under 19, realizzando 7 gol e fornendo numerosi assist. Nel febbraio 2024 ha esordito in prima squadra in Serie B durante una partita contro il Pisa. Nel luglio 2024 è stato ceduto in prestito al Sestri Levante, squadra militante in Serie C. Con il Sestri Levante ha disputato 22 partite, segnando 2 gol e fornendo un assist, con una prestazione particolarmente brillante nella partita contro il Pontedera. Nel gennaio 2025 il prestito con il Sestri Levante è stato interrotto anticipatamente e Conti si è trasferito al Rimini FC, sempre in Serie C, dove ha giocato 17 partite fino a giugno 2025, continuando a mostrare crescita e continuità nel suo ruolo.
