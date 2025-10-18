Sampdoria: Donati al capolinea, una rosa di nomi al vaglio della dirigenza
di steris
Da Iachini a Maran, da Cioffi all'incognita Friis, da Nesta a De Rossi a Foti fino al richiamo del duo Evani-Lombardo
Dopo la pesante sconfitta subita a Chiavari, l’avventura di Massimo Donati sulla panchina della Sampdoria sembra ormai giunta al capolinea. La società, infatti, sta valutando diversi profili per la sua sostituzione e i nomi che circolano sono tra i più disparati. Si va dall’ipotesi suggestiva e internazionale di Fabio Cannavaro, attuale ct uzbeko, fino al ritorno di volti noti come Beppe Iachini, molto amato dalla piazza, e il possibile richiamo della coppia Evani-Lombardo.
Insieme con Salvatore Foti, ex calciatore doriano e 'secondo' di Mourinho alla Roma, tornano in auge anche i nomi di Daniele De Rossi e Alessandro Nesta, già accostati al club blucerchiato durante l'estate. Tra i candidati figurano anche Lars Friis, tecnico danese con esperienza all’estero, e allenatori ben rodati in Serie B come Rolando Maran e Gabriele Cioffi. La dirigenza dovrà ora scegliere quale profilo sia il più adatto per provare a risollevare una stagione fin qui molto complicata.
