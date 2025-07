Sampdoria, Donati a un passo dalla panchina: scelto con l'algoritmo. E le Women finiscono in Eccellenza. Tifosi in ebollizione

Massimo Donati è a un passo dalla panchina della Sampdoria. Il suo nome, secondo indiscrezioni, sarebbe stato suggerito da un algoritmo utilizzato dagli uomini di fiducia di Matteo Manfredi, e per questo preferito ad altri candidati come Lombardo-Gregucci, Foti, Iachini e lo stesso Evani.

Classe 1981, originario del Friuli, Massimo Donati ha alle spalle una buona carriera da calciatore, passata per Atalanta, Milan, Parma, Torino, Palermo, Verona (nella foto) e Bari e che lo ha visto indossare anche la maglia blucerchiata, 19 presenze nel torneo 2003/'04. Nel 2019 ha iniziato il percorso da allenatore come vice al Kilmarnock. Nel 2021 è stato ingaggiato dalla Sambenedettese, ma il club è stato escluso dalla Serie C per problemi finanziari. Dopo la riammissione in Serie D, Donati è tornato in panchina, salvo poi essere esonerato a ottobre con la squadra terzultima in classifica. Nel 2022 ha preso in mano il Legnago Salus, riportandolo immediatamente in Serie C e, nella stagione successiva (2023-24), ha guidato la squadra al miglior risultato della sua storia: sesto posto, record stagionale di imbattibilità tra i campionati professionistici italiani e qualificazione ai playoff. Nel 2024 è stato chiamato alla guida dell'Athens Kallithea, club greco neopromosso in massima serie. Tuttavia, è stato esonerato a dicembre dopo 14 partite senza vittorie (8 pareggi e 6 sconfitte).

Nel frattempo, la Sampdoria femminile non verrà iscritta al campionato di Serie B, dove è appena retrocessa, e ripartirà dall’Eccellenza. In una nota ufficiale, il club ha comunicato: "L’U.C. Sampdoria comunica che, nell’ambito di una più ampia revisione strategica e organizzativa finalizzata alla sostenibilità economica e al consolidamento del club, la Sampdoria Women non verrà iscritta al campionato di Serie B Femminile 2025/26.

Una scelta complessa e dolorosa, maturata nel contesto di sostenibilità finanziaria che la società sta affrontando con senso di responsabilità e visione di lungo periodo. Una decisione assunta anche con profondo rispetto per quanto è stato costruito in questi anni e con il forte desiderio di continuare a coltivare il calcio femminile blucerchiato.

La Sampdoria Women infatti non si ferma. Il progetto sportivo ripartirà, mantenendo viva la passione, lo spirito competitivo e l’impegno che hanno sempre contraddistinto le nostre ragazze. Sarà garantita inoltre l’attività del Settore Giovanile, cuore pulsante del futuro femminile doriano.

Alle atlete, ai tecnici, ai collaboratori, ai tifosi e alle famiglie che hanno accompagnato questo percorso con dedizione e orgoglio va il nostro più sentito ringraziamento. Il nostro impegno per una Sampdoria sempre più inclusiva, solida e sostenibile continua, con la ferma volontà di ricostruire – passo dopo passo – un futuro all’altezza della nostra storia e dei nostri valori".

Queste ultime mosse delle società non sono state accolte benevolmente dalla tifoseria, in ebollizione, sia sui social che attraverso comunicati emessi da vari gruppi.

