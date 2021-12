Sampdoria, direttamente dagli spogliatoi: le nuove maglie green in attesa del debutto con la Lazio

di Maria Grazia Barile

Sui social del club si legge: "Una maglia speciale per il nostro Pianeta. Noi in campo con la divisa Sampforpeople". Le t-shirt indossate oggi saranno messe all’asta

Alle 18 debutteranno in campionato con la Lazio: sono le nuove maglie Samp for people, special edition a tiratura limitata (1.000 pezzi con etichetta numerata), realizzate da U.C. Sampdoria e Macron, ispirate all’omonimo progetto di responsabilità sociale intrapreso dal club blucerchiato. Le t-shirt indossate dai calciatori blucerchiati nel match di oggi con i biancocelesti saranno infine messe all’asta a sostegno di Apnea Academy per l'iniziativa SpazzApnea – operazione fondali puliti, una raccolta differenziata subacquea della spazzatura sotto forma di gara a squadre.

Queste maglie provengono da plastica riciclata, sono realizzate in tessuto Eco-Sirena Light e Eco-Micromesh, un perfetto manifesto green.