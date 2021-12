Sampdoria, derby alle porte: biglietti disponibili da oggi per gli abbonati, dall'8 dicembre vendita libera

di Maria Grazia Barile

La stracittadina Genoa-Sampdoria è in programma venerdì 10 dicembre alle 20.45 allo stadio "Luigi Ferraris” di Genova, la gradinata sud e il settore 6 costano 25 euro

Derby alle porte, la Sampdoria ha comunicato le modalità d'acquisto dei biglietti per la sfida Genoa-Sampdoria, in programma venerdì 10 dicembre alle 20.45 allo stadio "Luigi Ferraris” di Genova. Di seguito le indicazioni del club blucerchiato.

Settori disponibili: Gradinata Sud e Settore 6 (Gabbia Sud) € 25,00 prezzo unico

ATTENZIONE: tutti i bambini di qualsiasi età dovranno essere muniti di biglietto.

MODALITA DI ACCESSO ALLO STADIO

L’accesso allo stadio sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di “super green pass”.

Il super green pass è un certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19

Sono esclusi dalla limitazione i bambini sotto ai 12 anni compiuti.

Per accedere allo stadio sarà dunque obbligatorio presentare oltre al documento d’identità ed al tagliando di ingresso anche il “Super Green Pass” (si consiglia in formato digitale) con QR CODE e non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code. Coloro che avessero un “Super Green Pass” non valido o ne fossero sprovvisti non potranno accedere all’impianto seppur muniti di regolare biglietto e non potranno altresì richiedere il rimborso dello stesso. La società, inoltre, invita i tifosi a presentarsi ai varchi di accesso con largo anticipo al fischio di inizio in quanto i controlli potrebbero essere causa di lunghe code di attesa.

La vendita dei tagliandi sarà presso i punti vendita seguenti e si dividerà in due differenti fasi:

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina)

On-line su ticketone.it

VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI SAMPDORIA 2019/20

Dalle ore 15.00 di giovedì 2 dicembre alle ore 23.59 di martedì 7 dicembre 2021

Vendita in promozione agli abbonati Sampdoria della stagione 2019/20 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

RECUPERO DATI ABBONAMENTO

Gli abbonati 2019/20 che per qualsiasi motivo non sono più in possesso del numero del proprio abbonamento lo possono recuperare cliccando qui

PROCEDURE DI ACQUISTO ON-LINE PER GLI ABBONATI 2019/20

Una volta selezionato l’evento sul sito sport.ticketone.it bisognerà per prima cosa inserire nel codice promozionale indicato con il simbolo del lucchetto, il numero di SAMPCARD/DORIACARD associato alla tessera (inizia per 016…) anche se la stessa è scaduta e non è stata rinnovata oppure, se abbonamento tradizionale, il numero tipografico dello stesso (inizia per 20200…). ATTENZIONE se non si esegue l’operazione sopraindicata non sarà possibile visualizzare e acquistare i biglietti per la gradinata sud ed il settore 6. La promozione sarà abilitata al titolare dell’abbonamento e non l’utilizzatore qualora, per la stagione 2019/20 il titolo fosse stato ceduto a terzi. Ogni abbonato potrà acquistare 1 solo tagliando per abbonamento. Il tagliando acquistato online sarà solo ed esclusivamente in modalità Hometicketing (stampa a casa).

VENDITA LIBERA

Dalle ore 10.00 di mercoledì 8 dicembre alle ore 20.45 di venerdì 10 dicembre 2021 vendita libera dei posti eventualmente disponibili per la Gradinata Sud e Settore 6.

Per tutti gli altri settori contattare la società Genoa CFC.

La società ricorda che essendo un evento organizzato dalla società Genoa CFC non sarà possibile utilizzare l’eventuale voucher di rimborso abbonamento 2019/20.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il Service Center ai numeri 010 562456 / 338 8309927 o via e-mail all’indirizzo service@sampdoria.it