Sampdoria, denunciati tre giovanissimi ultrà per possesso di materiale pericoloso

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato tre tifosi della Sampdoria, due minorenni e un maggiorenne, per il reato di possesso di oggetti atti a offendere, in violazione delle normative vigenti in tema di stadio, art 6 ter legge 401/89 e successive modifiche.

Nelle fasi di deflusso della partita Sampdoria – Palermo, svoltasi alle 17,15 dello scorso 8 marzo a Marassi, i tre giovani sono stati sorpresi in possesso di materiale pericoloso. In particolare, verso le 20.20, mentre la scorta dei pullman dei tifosi palermitani alla stazione ferroviaria era in procinto di partire dallo stadio, la gran parte della componente ultrà sampdoriana si trovava ancora attorno allo stadio. In questa fase delicata il personale Digos procedeva a controllare un gruppetto di tre giovani, ritenuti sospetti per il loro atteggiamento, raggiungendoli all’altezza di Ponte Serra.

I tre soggetti, a seguito di controllo operato con i reparti inquadrati dei Carabinieri, sono stati trovati in possesso di 4 bastoni in legno per attrezzi agricoli lunghi circa 1 mt, 15 aste rigide costituite da porzioni di tubo multistrato per impianti idraulici e 7 artifizi pirotecnici, occultati dentro un sacchetto. Il sequestro del materiale è stato convalidato.

Accompagnati in Questura, gli stessi sono stati identificati e denunciati. La loro posizione è al vaglio per l’adozione delle conseguenti misure di sicurezza.

