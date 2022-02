Sampdoria, cura Mancini per Sensi: a cena insieme in vista delle qualificazioni ai Mondiali

di Maria Grazia Barile

Alla Sampdoria è momentaneamente ai box per un problema muscolare di poco conto e i postumi di un'influenza gastrointestinale. Giampaolo spera però di recuperarlo per il posticipo di Bergamo, lunedì prossimo con l'Atalanta. Intanto Stefano Sensi riceve un invito a cena che non si può rifiutare: quello di Roberto Mancini.

Il ct azzurro lo aveva caldamente indirizzato alla Sampdoria, definendola la piazza ideale per il suo rilancio, anche in chiave Nazionale. Ora l'incontro ravvicinato a Milano con tanti giocatori azzurri, da Bastoni a Barella, da Calabria a Florenzi, da Romagnoli a Tonali, Pessina e Toloi. A tavola anche il team manager Lele Oriali. Argomento principe, fra una portata e l'altra, i playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar, prima sfida in programma il 24 marzo a Palermo con la Macedonia.

Un'ottima cura per Sensi, in attesa del ritorno in campo con la Samp.