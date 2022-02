Sampdoria, Quagliarella is back: il video diventa virale sui social

di Maria Grazia Barile

"Guess who's back, indovina chi è tornato". Parole e musica di Eminem, per celebrare le magie di Quagliarella sabato scorso al Ferraris con l'Empoli. Il video sta spopolando sui social, con migliaia di visualizzazioni e commenti: "Sei un monumento, uno spettacolo". E ancora: "Quaglia c'è sempre stato, altro che back".

Il capitano ha segnato una doppietta decisiva e storica. Decisiva per stendere i toscani e prendere ossigeno in classifica, storica per toccare quota 100 gol alla Sampdoria e 180 in Serie A. L’attaccante blucerchiato diventa così uno dei giocatori più prolifici nella storia della massima categoria capace di andare a segno in 18 anni solari consecutivi e di superare la leggenda Boniperti.

Ora nel mirino c'è Gabiel Batistuta, che ha quattro reti di più, Ancora 12 partite a disposizione di Quagliarella, che fin qui ha segnato 3 gol in campionato e 2 in Coppa Italia, per tagliare un altro traguardo. Quota 184 sembrerebbe a portata di mano.

https://www.instagram.com/p/CaNYpisAuan/