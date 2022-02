Sampdoria, Quagliarella fa 180 in Serie A: "Una giornata perfetta"

di Edoardo Cozza

L'attaccante arriva a quota 100 reti nel massimo campionato con la maglia blucerchiata: "L'ultima goccia di sudore la verserò per questa maglia"

"È stata la giornata perfetta". Fabio Quagliarella con la doppietta segnata all'Empoli raggiunge quota 180 reti in serie A, 100 delle quali con la maglia della Sampdoria e a fine gara non nasconde la soddisfazione.

"Mi alleno come i ragazzi di vent'anni e cerco di dare sempre il mio contributo. L'ultima goccia di sudore la verserò per questa maglia -ha detto -. Vivo sempre con grande entusiasmo e fino all'ultima giornata in cui giocherò darò sempre tutto. Quella di oggi è stata una partita difficilissima. L'Empoli mette in difficoltà chiunque, siamo stati bravi a soffrire e a portarla a casa. Sono tre punti pesantissimi e il Ferraris deve essere il nostro fortino: dobbiamo continuare così. Questa è una vittoria che ci dà fiducia".