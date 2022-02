Sampdoria, Giampaolo: "Quagliarella è un leader indiscusso, una vera risorsa"

di Maria Grazia Barile

Una vittoria che fa respirare Marco Giampaolo, quella con l'Empoli. Firmata due volte Quagliarella: "Lo conosco da quando aveva 19 anni. Ha debuttato in A quando ero ad Ascoli. La prova di Fabio va sottolineata non solo per i due gol" - dichiara il mister - "Ha fatto una partita generosissima. Sa giocare le partite, sa dove spingere in allenamento. E' stato bravissimo ad arrivare al meglio delle sue possibilità in questa partita. Fabio è una risorsa della Samp, questo non si discute. La Samp non può fare a meno di lui, come di Caputo. Fabio è il leader indiscusso. I grandi giocatori, quando vieni al dunque, ci sono sempre".

Giampaolo elogia anche Samiri, impiegato al posto di Sensi, fermato da un problema gastrointestinale: "Ha ripagato la mia fiducia, ha fatto una gran bella partita. E' una risorsa in più per noi, oggi lo ha dimostrato".