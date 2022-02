Samp, Sensi ko. Salta l'Empoli

di Redazione

Il centrocampista non sarà della partita a causa di una forte gastroenterite che l'ha colpito nella notte

Brutta notizia per la Sampdoria a poche ore dalla delicata sfida con l'Empoli. Stefano Sensi non sarà della partita a causa di una forte gastroenterite che l'ha colpito nella notte e non sarà neanche in panchina.

Il tecnico Giampolo sta quindi ripendanso al modulo e chissà che non possa adottare un 4-4-2 con Ekdal in campo al fianco di Rincon con Candreva e Thorsby sulle fasce. Davanti la coppia Caputo-Quagliarella.