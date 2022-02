Sampdoria, capienza Ferraris al 75%: disponibili 2000 biglietti di Gradinata Sud

di Maria Grazia Barile

Sono acquistabili on line e nei punti vendita ufficiali

Come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la capienza degli impianti sportivi all’aperto è ampliata fino al 75% già a partire da Sampdoria-Empoli, gara in programma oggi alle 15 allo stadio “Ferraris” di Genova e valida quale 26.a giornata della Serie A TIM 2021/22. Restano dunque a disposizione circa 2.000 biglietti di Gradinata Sud, acquistabili – come per gli altri settori – attraverso le consuete modalità.

Di seguito il comunicato per l'acquisto dei biglietti

’U.C. Sampdoria al fine di evitare lunghe code presso i punti terrestri consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti on-line tramite il proprio canale ufficiale ticketone.it. La società non risponde di eventuali biglietti acquistati su siti non ufficiali.

L’U.C. Sampdoria ricorda che il giorno della gara non sarà possibile sottoscrivere tessere di fidelizzazione presso il Service Center, la possibilità di sottoscrizione rimane comunque sempre aperta su ticketone.it"