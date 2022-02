Genoa e Sampdoria, Bucci: "Pronti a sostenerle, anche con facilitazioni economiche"

di Marco Innocenti

"Investire sullo sport significa investire nello spirito dei cittadini, creando la città del nostro futuro"

"Lo sport forma la coscienza civica dei cittadini: per questo, faremo tutto ciò che potremo per aiutare le due squadre della città". Genoa e Sampdoria sono in difficoltà (più il Grifone che i blucerchiati, per la verità) e anche l'amministrazione cittadina non si sottrae. Così il sindaco Marco Bucci, a margine della cerimonia di premiazione dell'equipaggio genovese vincitore della Regata delle Repubbliche Marinare svoltasi a dicembre, sul momento difficile delle due squadre della città. "Io ho un'età che non mi permette più di aiutarle - scherza Bucci - e poi anche se avessi l'età, non potrei dare un grande contributo visto che a calcio non sono mai stato un granché. Però vi dico che faremo tutto quello che è nei poteri della nostra amministrazione per aiutare le due squadre, sia in termnini di impianti che di facilitazioni, anche economiche se possiamo e se ci riusciamo".

"Noi vogliamo aiutare lo sport perché è un'impresa per la città - aggiunge Bucci - Chi fa sport impara a perdere e poi a vincere. E' importante investire nello sport per investire nello spirito dei cittadini e nella città del futuro".