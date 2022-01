Sampdoria, Sensi: "Mi manda Mancini...pensa sia la soluzione ideale"

di Maria Grazia Barile

Prime dichiarazioni di Stefano Sensi arrivato in prestito dall'Inter alla Sampdoria: "Genova per me rappresenta una grande rampa di rilancio. Roberto Mancini mi ha parlato molto bene della piazza, mi ha invitato a venire perché pensava fosse la soluzione ideale per me. Sicuramente è stata una spinta in più per essere qui alla Samp".