Sampdoria, Sensi nel top team della settimana di Fifa 22

di Maria Grazia Barile

Il neo blucerchiato scende in campo anche nel video gioco più diffuso

Un debutto davvero speciale per Stefano Sensi, che ha raccolto consensi unanimi dopo la sua prima partita in blucerchiato e scende in campo anche nel mondo virtuale. Gol e prestazione con il Sassuolo hanno infatti attirato l’attenzione anche di EA Sports, leader nello sviluppo di videogiochi sportivi, che ha deciso di inserire il nuovo numero 5 della Sampdoria nel Team of The Week di FIFA 22. Sarà possibile trovare una versione potenziata del centrocampista doriano, che raggiunge in questa speciale classifica Antonio Candreva e Manolo Gabbiadini, entrambi già premiati tra i migliori calciatori della Serie A nelle settimane passate.