Sampdoria, Giovinco: "Ho preso un treno al volo, non vedo l'ora di giocare"

di Maria Grazia Barile

"Quando ho ricevuto la chiamata, non ci ho pensato un attimo a dire sì, ho fatto le valigie e mi sono messo in viaggio"

"Quando ho ricevuto la chiamata, non ci ho pensato un attimo a dire sì, ho fatto le valigie e mi sono messo in viaggio". Sebastian Giovinco lo aveva detto a Telenord in anteprima e lo ha ribadito oggi.

Accostato già altre volte al club di blucerchiato, l'attaccante è arrivato a Genova soltanto ora dopo l'infortunio a Gabbiadini, e non vede l'ora di giocare: "Treni come questo vanno presi al volo, sono felicissimo di tornare a giocare in Serie A, in un club prestigioso e con una maglia dal grande fascino".