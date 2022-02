Sampdoria, Vidal a Telenord: "Con l'offerta giusta, in 6 mesi si cede la società"

di Redazione

Il trustee del club blucechiato +: "Stiamo vagliando le manifestazioni di interesse, quelle che arrivano dall'estero richiedono tempo per studiare i documenti"

Il trustee della Sampdoria Gianluca Vidal è intervenuto in diretta su Telenord, nel corso della trasmissione Forever Samp, per parlare del futuro del club dal punto di vista societario: "C'è una evoluzione lenta della situazione, perché abbiamo dovuto analizzare tutta la parte documentale. L'iter è lungo e per alcuni soggetti ancora va completato. La società ha attivato una data room da lunedì scorso, è già online. Ad oggi un solo soggetto vi è entrato, un secondo vi entra domani dopo che avremo completato l'analisi finanziaria. Altri soggetti, invece, ancora devono produrre i documenti per chiarirci la posizione finanziaria".

"Ad oggi i soggetti che hanno espresso interesse sono diversi, noi stiamo facendo una selezione accurata perché vogliamo scegliere qualcuno che possa dare un futuro adeguato alla società. Visto che alcuni vengono dall'estero serve tempo per acquisire tutte le informazioni patrimoniali necessarie".

"Chi vuole la società deve presentare a noi le proposte: il tribunale non ha alcuna funzione, si occupa solo di due concordati che non c'entrano con le procedure di vendita del club".

"Che tempistiche abbiamo per la cessione? Normalmente una procedura così, seguendo questo iter online della data room, possiamo anche pensare a termini inferiori a 6 mesi, se ovviamente ci sono le condizioni".

"I gruppi arabi interessati ci sono, ma abbiamo avuto qualche difficoltà nel controllare alcuni documenti che dovevano consegnarci".