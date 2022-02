Sampdoria, Damsgaard: "Lavoro sodo per tornare presto in campo"

di Marco Innocenti

Il giovane blucerchiato premiato dalla Federazione danese come miglior talento del 2021: "Voglio diventare sempre più forte per la Samp"

Le grandi prestazioni offerte agli Europei sono valse a Mikkel Damsgaard il premio della Federcalcio danese come miglior talento del 2021. La consegna del riconoscimento, poi, è stata l'occasione per tornare a far sentire la propria voce dopo i tanti mesi lontano dai campi per l'infortunio. “Sono incredibilmente felice - ha detto il giovane talento della Sampdoria - E' un premio molto speciale. Significa molto per me perché vuol dire che pensano che io abbia giocato bene. Nell’ultimo periodo è stato un po’ in salita, ma per me il 2021 è stato un anno fantastico. Gli Europei rappresentano un viaggio stupendo, è stata un’esperienza molto speciale. È stata anche la dimostrazione del valore della nostra Nazionale”.

Impossibile ancora dettare i tempi di un suo possibile ritorno in campo: “Spero di farlo presto - ha detto - E spero che il 2022 mi permetta di giocare ancora con la Danimarca e diventare più forte per la Sampdoria. Sto lavorando costantemente per migliorare e fornire altre ottime prestazioni”.