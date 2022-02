Sampdoria, Caputo: "Obiettivo 15 gol per la salvezza"

di Maria Grazia Barile

L'attaccante è attualmente a quota 6: "Spero di aumentare il mio bottino, voglio essere un trascinatore"

Dopo il gol con il Sassuolo, Caputo fissa il suo obiettivo: "Voglio arrivare a quota 15. Penso a dare il massimo in campo, voglio ritrovare continuità di prestazioni e gol. Voglio trascinare la Sampdoria verso la salvezza, spero di aumentare il mio bottino. Il momento negativo è passato. Domenica avrei dovuto battere anche il rigore, poi Candreva mi ha chiesto di poter calciare. Non sono una persona legata a queste cose, ero tranquillo. I prossimi li tirerò io".

In una intervista a Dazn, l'attaccante che ha segnato 6 gol, spiega come è arrivato alla Sampdoria: "La trattativa si è concretizzata negli ultimi giorni di mercato. Da un giorno all’altro mi sono ritrovato in blucerchiato. Venivo da un mondo diverso, mi sono inserito piano piano in una squadra nuova. Sono venuto qui per i tifosi e la piazza, in un palcoscenico importante. Sono contentissimo della mia scelta. Ora le cose vanno bene, ci siamo ricompattati e si è visto dalla partita di domenica. La Nazionale? Penso al presente, a dare il massimo in campo, solo così posso pensare di ritrovarla".