Sampdoria-Cremonese 0-0 (LIVE): tre occasioni limpide per i blucerchiati

La Sampdoria ospita la Cremonese al Ferraris per l'ennesima partita da non sbagliare. Evani cambia modulo e passa al 4-4-2, schierando in attacco Sibilli e Niang. L'ex doriano De Luca guida l'attacco dei grigiorossi. La Sampdoria è alla disperata ricerca di punti salvezza ma la squadra di Stroppa non farà sconti: la Cremonese è determinata a difendere il quarto posto, fondamentale per accedere direttamente alle semifinali dei playoff e resistere all’assalto della sempre più sorprendente Juve Stabia.



SAMPDORIA-CREMONESE

SAMPDORIA (4-4-2): Cragno; Curto, Ferrari, Altare, Depaoli (46' Venuti); Vieira, Yepes, Benedetti, Beruatto; Sibilli, Niang. A disposizione: Ghidotti, Chiorra, Riccio, Bellemo, Ricci, Coda, Akinsanmiro, Borini, Bereszynski, Sekulov, Abiuso. All. Evani

CREMONESE (3-4-2-1): Fulignati; Antov, Ravanelli (46' Ceccherini), Bianchetti; Barbieri (46' Zanimacchia), Pickel, Azzi, Collocolo; Johnsen, Vandeputte; De Luca. A dispozione: Drago, Tannander, Valoti, Gelli, Castagnetti, Majer, Moretti, Folino, Bonazzoli, Nasti. All. Stroppa

Ammoniti: Beruatto (S), Barbieri (C).

RIPRESA - Evani richiama Depaoli per inserire Venuti. Due cambi per Stroppa, fuori Ravanelli e Barbieri, dentro Ceccherini e Zanimacchia.

FINE PRIMO TEMPO - Si chiude la prima frazione dopo due minuti di recupero. Sampdoria pericolosa in diverse occasioni, ma incapace di segnare. La Cremonese ha avuto un'ottima chance con Johnsen, ma una carambola tra difensori doriani ha salvato il risultato.

42' - Break di Depaoli, che serve Niang: la difesa ospite copre bene, per l'attaccante è una conclusione difficile, che infatti Fulignati blocca in sicurezza. Nella stessa azione, resta a terra Sibilli, che chiede assistenza medica. Accompagnato fuori dal campo, mostra il segno del colpo ricevuto.

40' - Nuovo tentativo doriano: ci prova Vieira, incrociando di destro dopo aver saltato il diretto marcatore. Il pallone si spegne per sull'esterno della rete.

38' - Ammonito anche Barbieri, per un intervento in ritardo su Curto.

35' - Beruatto arriva alla conclusione in area da pochi passi, ma senza freddezza: palla alla destra del palo. Una delle migliori chances doriane, almeno la terza di questo primo tempo.

34' - Sibilli finisce a terra in area cremonese dopo un contrasto su cross di Depaoli: il pubblico chiede a gran voce il rigore, ma Marchetti non è d'accordo. Sul ribaltamento di fronte, Johnsen si trova da solo di fronte a Cragno, conclude a colpo sicuro, ma una carambola Ferrari-Altare tiene a galla la Samp.

33' - Ammonito Beruatto che, dopo aver subito fallo da dietro a metà campo, protesta platealmente all'indirizzo di Marchetti, chiedendo un giallo per gli avversari. Arriva invece un cartellino per il terzino doriano.

31' - Ancora Sibilli vicino al gol, ma stavolta è tutto regolare: palla riconquistata da Depaoli, azione che prosegue con il lancio di Vieira per il numero 33 blucerchiato. Il suo sinistro finisce di poco a lato.

25' - Altra chance per la Samp, stavolta con Sibilli lanciato verso la porta della Cremonese. Come per Niang, viene fischiato fuorigioco dopo che l'occasione è fallita.

22' - Sibilli prova a scappare in ripartenza, pur da solo contro tre avversari: steso, chiede senza esito il cartellino giallo. Per ora il metro di Marchetti è piuttosto uniforme, ma non troppo severo.

20'- Sugli sviluppi dell'angolo, la palla rimbalza diverse volte in area, fino alla stoccata di Altare: sfera che si impenna verso il pubblico, i calciatori doriani provano invano a chiedere un nuovo calcio d'angolo.

19' - Altra occasione per Niang, stavolta in posizione regolare: servito al limite dell'area da Depaoli, l'attaccante colpisce di destro, ma Fulignati alza in angolo.

17' - Niang in fuorigioco, pur lanciato bene da Yepes a difesa ospite scoperta. Segnalazione ininfluente, perché l'attaccante doriano, solo davanti a Fulignati, era riuscito a calciare addosso al portiere.

9' - Si vede anche la Cremonese: Azzi si inserisce da sinistra, entra in area, ma conclude con un destro a lato.

8' - Benedetti prova a innescare Sibilli, ma Fulignati è più veloce e anticipa in uscita.

6' - Fallo fischiato a Niang, Pickel litiga un po' con tutti i blucerchiati attorno. Interviene Marchetti per far tornare la calma.

PARTITI! - Brividi per la coreagorafia e il finale di "Lettera da Amsterdam". Il pubblico doriano, come sempre, risponde presente. Adesso sta a Niang e compagni, che attaccano verso nord, in divisa blucerchiata casalinga. La Cremonese risponde con una divisa nera a sottili righe rosse.

