Sampdoria: corsa all'abbonamento, coda al Point nella giornata di cambio posto prima della vendita libera

di red. sport
La prima fase di prelazione della campagna abbonamenti della Sampdoria ha visto superata quota 15mila ed esaurita la Gradinata Sud.
La prima fase di prelazione della campagna abbonamenti della Sampdoria ha visto superata quota 15mila ed esaurita la Gradinata Sud. La giornata odierna è riservata alla prelazione con cambio posto riservata agli abbonati, dalle ore 10.00 alle 23.59, una piccola folla di tifosi si è assiepata prima dell'apertura davanti al negozio di via XX Settembre. La prelazione riservata agli abbonati della stagione 2024/2025 che non hanno ancora rinnovato e che desiderano cambiare posto, scegliendo tra quelli disponibili (con l’esclusione della Gradinata Sud). I posti non rinnovati nella prima fase non saranno più riservati. Gli abbonamenti possono essere acquistati online su sampdoria.ticketone.it, presso le rivendite TicketOne abilitate sul territorio nazionale o al punto vendita SampCity, in via XX Settembre 252r a Genova.
La terza fase, cioè la vendita libera, inizierà alle ore 10.00 di venerdì 8 agosto e terminerà alle 23.59 di venerdì 22 agosto. In questa fase sarà possibile acquistare tutti i posti ancora disponibili dopo le due precedenti. Eventuali posti liberi in Gradinata Sud saranno acquistabili esclusivamente online su sport.ticketone.it.
Per quanto riguarda i prezzi degli abbonamenti, si distinguono tra acquisto online (web) e presso i punti vendita fisici (rete terrestre).
Per gli acquisti online, i prezzi sono i seguenti:
Tribuna Onore: 1.620 euro (rateo gara 85,26 euro), con accesso all’Area Hospitality e servizio Shuttle Bus.
Tribuna Inferiore: intero 648 euro, rosa 558 euro, over 60 468 euro, under 14 225 euro, under 6 112 euro.
Distinti: intero 261 euro, rosa 234 euro, over 60 180 euro, under 14 112 euro, under 6 54 euro.
Gradinata Sud: intero 184 euro, under 14 99 euro.
Gradinata Nord: intero 162 euro, rosa 139 euro, under 21 121 euro, under 14 58 euro, under 6 27 euro.
Per gli acquisti presso la rete terrestre (non online), i prezzi sono:
Tribuna Onore: 1.800 euro (rateo gara 94,74 euro), con accesso all’Area Hospitality e Shuttle Bus.
Tribuna Inferiore: intero 720 euro, rosa 620 euro, over 60 520 euro, under 14 250 euro, under 6 125 euro.
Distinti: intero 290 euro, rosa 260 euro, over 60 200 euro, under 14 125 euro, under 6 60 euro.
Gradinata Sud: intero 205 euro, under 14 110 euro.
Gradinata Nord: intero 180 euro, rosa 155 euro, under 21 135 euro, under 14 65 euro, under 6 30 euro.
