Sampdoria, contestazione: "La Sud" e Federclubs in assemblea sotto la gradinata per decidere iniziative

Alta tensione nel mondo dei tifosi della Sampdoria.

Martedì 23 settembre, a ridosso della Gradinata Sud, i Gruppi della Sud e la Federclubs chiamano a raccolta i sostenitori blucerchiati "per un confronto e una presa di posizione sull'attuale situazione della società e della squadra".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.