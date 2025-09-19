Sport

Sampdoria, contestazione: "La Sud" e Federclubs in assemblea sotto la gradinata per decidere iniziative

Alta tensione nel mondo dei tifosi della Sampdoria.

Martedì 23 settembre, a ridosso della Gradinata Sud, i Gruppi della Sud e la Federclubs chiamano a raccolta i sostenitori blucerchiati "per un confronto e una presa di posizione sull'attuale situazione della società e della squadra".

sampdoria tifosi federclubs la sud

