Sampdoria, contestazione: "La Sud" e Federclubs in assemblea sotto la gradinata per decidere iniziative
di red. sport
13 sec
Alta tensione nel mondo dei tifosi della Sampdoria.
Martedì 23 settembre, a ridosso della Gradinata Sud, i Gruppi della Sud e la Federclubs chiamano a raccolta i sostenitori blucerchiati "per un confronto e una presa di posizione sull'attuale situazione della società e della squadra".
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:sampdoria tifosi federclubs la sud
Condividi:
Altre notizie
Spezia verso la Juve Stabia, mister D'Angelo nel segno della continuità
19/09/2025
di Francesca Balestri
Sampdoria, Donati verso Monza: "Dobbiamo rovesciare la situazione. Basta parole, servono fatti"
19/09/2025
di Stefano Rissetto
San Cipriano: la Gimkana in favore dell'Associazione Maruzza per le cure palliative pediatriche
19/09/2025
di Gilberto Volpara
Spezia, D’Angelo carica la squadra: "Contro la Juve Stabia per dare continuità"
18/09/2025
di Francesca Balestri
Ciclismo, la Milano–Rapallo compie 60 anni: arrivo sul lungomare e ospite d'onore Francesco Moser
18/09/2025
di Stefano Rissetto