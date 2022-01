Sampdoria, Colley eliminato in Coppa d'Africa: martedì sarà a Bogliasco

di Maria Grazia Barile

Il difensore, sconfitto con il Gambia ai quarti di finale, si metterà a disposizione di Giampaolo in vista della gara casalinga con il Sassuolo

Colley torna a Bogliasco, una buona notizia per Giampaolo in vista della ripresa del campionato domenica 6 febbraio al Ferraris con il Sassuolo. Il difensore è uscito ai quarti di finale della Coppa d’Africa con il suo Gambia che partecipava per la prima volta. Un risultato più che onorevole. La sconfitta con il Camerun al “Douala Stadium” per 2-0 (50′ e 57′ Toko Ekambi). Un torneo comunque positivo per i debuttanti "Scorpioni" e anche per il blucerchiato, sempre titolare al centro della difesa e in campo per tutto l’incontro anche sabato.

Se il Gambia avesse passato il turno avrebbe giocato la semifinale a metà della prossima settimana con l'eventuale finale fissata per domenica 6 febbraio. Lo stop nella competizione favorisce la Sampdoria che per la prossima partita potrà contare su una pedina importante come Colley.