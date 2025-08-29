Sampdoria, Cherubini e Pafundi in Under 21. Mercato: Del Lungo si avvicina

Due giocatori della Sampdoria in procinto di tornare a vestire la maglia della nazionale Under 21. Sono Luigi Cherubini e Simone Pafundi, che hanno ricevuto la convocazione del nuovo CT Silvio Baldini per le prossime sfide dell’Italia per la qualificazione agli Europei di categoria contro il Montenegro e la Macedonia del Nord.

Intanto stamane a Bogliasco allenamento di scarico programmato in palestra per Stefano Girelli, Simone Romagnoli e Nikola Sekulov. Domani, sabato, dopo la rifinitura mattutina e la conferenza stampa di Massimo Donati, sono previsti pranzo e partenza in pullman alla volta di Bolzano dove domenica alle 19 è in programma la sfida con il Sudtirol.

Sul fronte del mercato, passi avanti per l'arrivo del giovane difensore Del Lungo in prestito dall'Atalanta. Ancora viva, sempre per quanto riguarda la difesa, la pista Sverko del Venezia mentre per l'attaccante bisognerà attendere lunedì, ultimo giorno di trattative: Manuel De Luca è un obiettivo concreto, ma molto dipenderà dalla volontà o meno della Cremonese di privarsene.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.