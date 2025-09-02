Sampdoria, che gag tra Soviero e Flachi: "Hai dato 6 al mercato? Sei un lecchino..."
di Maurizio Michieli
Portieri e attaccante, rivaliti in campo e tv, sono grandi amici fuori e amano prendersi in giro anche fuori onda
"Hai dato 6 al mercato della Sampdoria? Ma tu sei un lecchino...". "Ma quale lecchino, è la passione che mi spinge!". "Nessuno te la toglie la passione, ma è un brutto mercato, anche se io ho esagerato dando 2 perché non sapevo che sarebbe andato in onda, altrimenti sarei stato più diplomatico e avrei dato 4...".
Divertente siparietto al Derby del Lunedì tra Salvatore Soviero e Francesco Flachi, opinionisti di Telenord, rivali in tv e in campo, ma grandi amici fuori, sempre pronti a prendersi in giro, anche e soprattutto fuori onda.
Ecco la gag, il programma integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.
