Sampdoria-Cesena 0-2 (LIVE): raddoppio di Zaro

Due sconfitte e zero punti in classifica: la Sampdoria di Massimo Donati si presenta al ‘Ferraris’ con questo score, per la terza giornata di campionato. Avversario di serata è il Cesena di Michele Mignani, ex blucerchiato con una piccola parte da comparsa nella stagione dello scudetto. I romagnoli tornano a Genova dopo la vittoria di gennaio per 2-1 che fece crollare i blucerchiati nella spirale della lotta salvezza.

Donati cambia rispetto a Bolzano: in difesa Vulikic sostituisce l’infortunato Ferrari, mentre in porta Coucke rileva Ghidotti, bocciato dopo i 5 gol subiti in due gare. Attesa per l’esordio di Barak, schierato titolare a supporto di Coda così Estanis Pedrola. Esordio da titolare anche per Francesco Conti, il più giovane dell’undici doriano (classe 2004).

Di seguito le formazioni e la cronaca della gara.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Coucke; Venuti, Riccio, Vulikic, Ioannou; Abildgaard, Henderson, Conti (Cuni); Barak, Pedrola (Cherubini); Coda. A disposizione: Ghidotti, Coubis, Ferri, Bellemo, Hadzikadunic, Pafundi, Giordano, Depaoli, Narro, Benedetti. Allenatore: Donati.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Castagnetti, Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Bisoli, Frabotta; Blesa, Shpendi. A disposizione: Siano, Arrigoni, Bastoni, Celia, Amoran, Adamo, Guidi, Magni, Piacentini, Diao, Olivieri, Francesconi. Allenatore: Mignani.

ARBITRO: Mariani di Aprilia. Assistenti: Vecchi di Lamezia Terme, Galimberti di Seregno. Quarto ufficiale: Gandino di Alessandria. Var: Pairetto di Nichelino. Avar: Gualtieri di Asti.

Marcatori: Castagnetti al 37', Zaro al 54'.

Ammoniti: Vulikic, Riccio, Henderson.

70' - Doppio cambio per Donati: fuori Barak e Venuti, dentro Pafundi e Depaoli.

62' - Ancora Berti si libera al tiro, ma la palla viaggia alta oltre la porta di Coucke. Per ora Klinsmann è intervenuto con le mani solo per respingere un cross di Ioannou.

58' - Ammonito anche Henderson, per un fallo più di frustrazione che di utilità tattica. Il Cesena è padrone del campo, la Samp in totale affanno.

53' - RADDOPPIO CESENA - Segna Zaro, su mischia in area piccola nata da calcio d'angolo. Difesa doriana immobile e piovono taglienti i fischi del "Ferraris".

51' - Pedrola tenta lo scatto, ma si ferma dolorante e si accascia a terra. Ancora una volta il giocatore è vittima di un problema muscolare. Lo rileva immediatamente Cherubini.

50' - Discesa di Barak, a difesa cesenate scoperta: il pallone arriva a Coda, che però non trova l'attimo né per il tiro né per un passaggio a Venuti in sovrapposizione.

RIPRESA - Donati richiama Francesco Conti per inserire Marvin Cuni. Barak scala in posizione più arretrata. Nessuna variazione per Mignani.

FINE PRIMO TEMPO - Fischi copiosi da tutti i settori dello stadio: la Samp è sotto senza aver mai tirato nello specchio della porta avversaria. Davvero troppo poco affidarsi a Pedrola, Coda e Barak finora non pervenuti.

45' - Brutto errore di Vulikic, che spiana la strada al contropiede ospite. Per fortuna del croato, l'intesa tra Berti e Blesa non è perfetta, Coucke non deve intervenire. Intanto assegnati due minuti di recupero.

41' - Conclusione di Pedrola, il più attivo dei suoi: il destro dello spagnolo gira verso il secondo palo, ma non abbastanza per battere Klinsmann.

37' - CESENA IN VANTAGGIO: Castagnetti trasforma la punizione fischiata per fallo di Henderson. Tiro di sinistro che scavalca la barriera, Coucke non arriva.

35' - Henderson interviene per fermare Berti, liberatosi all'altezza della lunetta per tirare in porta. C'è il contrasto tra lo scozzese e il giocatore ospite, che comunque riesce a concludere. Mariani però vede il fallo e ordina la punizione.

30' - Salvataggio decisivo di Coucke su colpo di testa ravvicinato da parte di Ciofi su cross di Ciervo dalla sinistra. Cesena vicino al vantaggio.

24' - Riccio si distrae, prima perdendo palla, poi mettendo a terra Frabotta: giallo anche per lui.

16' - Abildgaard conquista una punizione in posizione centrale, ma dai 25 metri: la battuta di Henderson non trova lo specchio. Nel frattempo le condizioni meteo peggiorano ancora, pioggia sempre più fitta e costante.

10' - Giallo per Vulikic, entrato in ritardo a metà campo su Ciervo. Il fallo blocca una possiblità di contropiede per gli ospiti, mentre la pioggia si intensifica su Marassi.

8' - Discesa di Pedrola sulla fascia sinistra, tre uomini a contrastarlo, ma lo spagnolo conquista un calcio d'angolo. Sugli sviluppi, il cross di Henderson è respinto dalla difesa del Cesena, il tentativo di Conti è potente ma fuori misura.

3' - Punizione calciata da Henderson sull'out di destra: palla che taglia l'area ma senza subire una deviazione decisiva.

PARTITI! - Samp in tenuta casalinga, così come il Cesena. Coda e compagni attaccano verso settentrione per questo primo tempo. Si comincia la gara sotto una pioggia battente.

