Sampdoria-Catanzaro, sfida tra squadre in cerca della prima vittoria in campionato

La Serie B non si ferma e mercoledì 1 ottobre alle 20:30 vedrà andare in scena al “Ferraris” un match cruciale per la sesta giornata di campionato: Sampdoria-Catanzaro. Due squadre ancora a caccia della prima vittoria stagionale si sfideranno con l'obiettivo di dare finalmente una svolta al proprio campionato.

I blucerchiati di Massimo Donati, reduci dal pareggio di Bari (1-1) che ha portato il primo punto della stagione, cercano risposte dopo una partenza ben più complicata del previsto.

Anche il Catanzaro di Alberto Aquilani non sorride: cinque pareggi in altrettante giornate. Entrambe le squadre sono dunque chiamate a cambiare marcia, in una sfida che sa già di spartiacque.

La Sampdoria è attesa dalla seconda delle tre partite in una settimana particolarmente intensa, e Donati sarà costretto a ricorrere al turnover, pur restando fedele al consueto 3-4-2-1.

Tra i pali, confermatissimo Ghidotti, protagonista di una prestazione positiva contro il Bari al suo ritorno tra i pali. In difesa, scelte praticamente obbligate: con Ferrari ancora ai box e Coubiş non ancora al meglio, spazio ancora al terzetto composto da Vulikić, Hadžikadunić e Riccio.

A centrocampo si prospettano alcune novità. Spingono per una maglia da titolare Bellemo, Ferri e Conti: uno di loro potrebbe dare respiro a Henderson o Abildgaard. Sulle corsie esterne uno tra Ioannou e Depaoli riposerà, con Venuti pronto a partire dal primo minuto.

Sulla trequarti confermato " il folletto" Pafundi, migliore in campo nella sfida del “San Nicola”. Accanto a lui resta aperto il ballottaggio tra Benedetti e Barak, quest'ultimo apparso visibilmente fuori condizione nella partita di Bari

In attacco si rivedrà dal primo minuto Massimo Coda, finora utilizzato solo a gara in corso nelle ultime due uscite.

A dirigere l’incontro sarà Federico Dionisi, arbitro esperto che ha già incrociato la Sampdoria in 11 occasioni, con un bilancio in perfetto equilibrio: 5 vittorie e 6 sconfitte per i blucerchiati.

Assistenti: Dei Giudici e Ricci

IV ufficiale: Manganiello

VAR: Meraviglia

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.