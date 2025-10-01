Sampdoria-Catanzaro 0-0 (LIVE): Pigliacelli salva su Abildgaard

La Sampdoria torna al “Ferraris”, dopo il pari ottenuto al San Nicola, con un solo obiettivo: conquistare la prima vittoria della stagione. Dopo un avvio di campionato con un poker di sconfitte seguito dall'1-1 a Bari, i blucerchiati cercano riscatto contro un Catanzaro a sua volta non ancora vittorioso, mai però nemmeno sconfitto.





SAMPDORIA-CATANZARO

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hadzukadunic, Vulikic; Depaoli, Abdilgaard, Bellemo, Venuti; Pafundi, Barak; Cuni. A disp. Coucke, Ravaglia, Ricci, Henderson, Conti, Narro, Giordano, Ferri, Coubis, Ioannou, Benedetti, Coda. All. Donati.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Bettella, Antonini, Verrengia; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Favasuli; Iemmello, Cisse; Oudin. A disp. Marietta, Bashi, Di Chiara, Brighenti, Rispoli, Buglio, Nuamah, D'Alessandro, Pandolfi, Pittarello, Buso, Di Francesco. All. Aquilani.

ARBITRO Dionisi. Assistenti Dei Giudici e Ricci, IV ufficiale Manganiello, var Meraviglia, avar Monaldi.

4' - Punizione di Cisse, Ghidotti vola per mandarla in corner.

2' - Ci prova anche Pafundi, con un sinistro da fuori: Pigliacelli blocca.

INIZIA LA RIPRESA - Non ci sono cambi nelle due squadre.

FINE PRIMO TEMPO - Finisce tra i fischi la prima frazione: una Samp davvero modesta, che pure ha avuto un paio di occasione ma che non riesce ad andare a segno. Catanzaro superiore nel possesso palla, ma due interventi di Ghidotti hanno salvato il risultato. La Sud richiama la società alle sue responsabilità, come già accaduto.

38'- Un'altra chance per la Samp, ma Cuni è inefficace nella sua girata di testa da pochi passi, Pigliacelli non ha problemi.

32' - Nuovo intervento decisivo di Ghidotti, che devia in angolo il destro dal limite di Pontisso.

30' - Ottima combinaziona Venuti-Benedetti, l'esterno riesce a crossare basso in area piccola, ma Bellemo non raggiunge la sfera in tempo. Buona chance non concretizzata.

21' - Ghidotti decisivo su Iemmello! Il capitano dei calabresi si inserisce molto bene, entra in area e conclude di destro, ma l'estremo blucerchiato respinge e i suoi compagni si salvano sulla seconda palla. Partita che si è accesa all'improvviso.

19' - Abildgaard vicino alla rete, sugli sviluppi del corner! La deviazione del centrocampista è salvata da Pigliacelli a mano aperta. È doriana l'occasione più nitida finora.

18' - Si vede finalmente la Samp, prima con un tiro di Bellemo smorzato in angolo, poi con una combinazione Pafundi-Venuti sul corner stesso. Infine l'accelerazione di Depaoli viene stoppata di nuovo in angolo dalla difesa ospite.

14' - Prima conclusione della partita, ad opera del solito Iemmello che prova a sorprendere Ghidotti dalla lunga distanza. Il portiere doriano è attento. Primo quarto d'ora che va via senza grandi emozioni: Catanzaro più padrone del possesso palla, Samp mai pericolosa e talvolta pasticciona in difesa. Agli uomini di Donati serve un deciso cambio di passo.

PARTITI! - Samp in completo casalingo, Catanzaro che risponde con la divisa giallorossa. Ospiti che attaccano verso la Sud nel primo tempo e muovono il primo pallone con Iemmello, autore di una tripletta nell'ultimo confronto tra i due club qui a Marassi.

