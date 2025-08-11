Sampdoria: carovana di pullman per La Spezia, ecco elenco e numeri per informazioni
di R.S.
Sei circoli blucerchiati aderenti alla Federclubs hanno allestito il viaggio collettivo per la partita in programma al Picco il 18 agosto
In occasione del match di Coppa Italia tra Spezia e Sampdoria, in programma il 18 agosto al Picco, la Federclubs ha comunicato i club che stanno organizzando i pullman per la trasferta.
Ecco l’elenco dei club e i relativi contatti: Lavagna (348 279400), Rapallo (349 3930216 / 393 8838661), Recco (335 5628571), Praini (340 5298508), Tamburino (347 1714849 / 349 8636919), Valpetronio (377 5701504). Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi direttamente ai numeri indicati.
