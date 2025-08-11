Sampdoria: carovana di pullman per La Spezia, ecco elenco e numeri per informazioni

In occasione del match di Coppa Italia tra Spezia e Sampdoria, in programma il 18 agosto al Picco, la Federclubs ha comunicato i club che stanno organizzando i pullman per la trasferta.

Ecco l’elenco dei club e i relativi contatti: Lavagna (348 279400), Rapallo (349 3930216 / 393 8838661), Recco (335 5628571), Praini (340 5298508), Tamburino (347 1714849 / 349 8636919), Valpetronio (377 5701504). Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi direttamente ai numeri indicati.

