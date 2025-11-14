Sampdoria, Cagni: "Zenga per me non esiste più. Ferrero mi disse: tanto lo mando via a novembre..."

"Zenga con me fece una cosa che... Per me non esiste più. Mi riferì che Ferrero voleva mandarmi via dalla Sampdoria, chiamai Osti e gli chiesi spiegazioni e lui mi disse che il presidente non ne sapeva nulla. Allora chiesi spiegazioni a Walter, che iniziò a balbettare. Lo mandai a quel paese e me ne andai. La sera mi chiamò Ferrero e mi disse: mi dispiace, tanto lo mando via a novembre... e così fu".

Lo ha raccontato Gigi Cagni al Derby del Lunedì, in onda su Telenord. Vi proponiamo uno stralcio del suo intervento, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.