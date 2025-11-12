Sampdoria, Cagni: "La squadra non è da serie C, serve un allenatore esperto. Io? Ormai sono in pensione..."

"Alla Sampdoria serve un allenatore esperto che sappia prendere in mano la situazione perché la squadra non è da retrocessione in serie C. Io? Non scherziamo, ormai sono in pensione...". Lo ha detto Gigi Cagni, ex tecnico blucerchiato, al Derby del Lunedì, in onda su Telenord, dove ha presentato il suo libro Rànget.

