Sampdoria, buone notizie per Giampaolo: Sensi e Giovinco verso il completo recupero

Buone notizie per Giampaolo in vista di Bergamo, Sensi e Giovinco stanno migliorando e potrebbero essere entrambi disponibili per la trasferta di lunedì. Per la 'formica atomica' potrebbe arrivare dunque la prima convocazione. Qualche cautela in più per l'ex interista alle prese con un lieve problema muscolare. Il tecnico non vuole certo rischiare di comprometterne il recupero completo, potendo tra l'altro contare su Sabiri che si è fatto trovare pronto contro l'Empoli.



Non hanno preso parte all'allenamento di oggi Ekdal e Colley: per entrambi una seduta di scarico programmata che non preoccupa. Allenamento parziale con il gruppo e poi personalizzato per Conti mentre è sempre ai box Askildsen. Il centrocampista norvegese non sarà a disposizione per la prossima sfida come i due lungodegenti Damsgaard e Gabbiadini.

Quest'ultimo è a Genova, ha già iniziato la rieducazione ed è seguito a casa dallo staff blucerchiato che ne monitora la situazione.