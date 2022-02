Sampdoria, Supriaha: "A casa tutto ok". Il giovane ucraino rassicurato dopo lo scoppio della guerra

di Maria Grazia Barile

L'attaccante 22enne, nato a Odessa, è arrivato dalla Dinamo Kiev al mercato di gennaio

"A casa tutto ok". Tira un sospiro di sollievo Vladyslav Supriaha a poche ore dallo scoppio della guerra in Ucraina. Ha sentito la famiglia, che non corre pericoli. L'attaccante 22enne, arrivato alla Sampdoria a gennaio dalla Dinamo Kiev, è rassicurato sulla situazione dei suoi ma vive da lontano il dramma del popolo ucraino. La società gli è vicina e gli ha fatto sapere di essere a disposizione per qualsiasi necessità. Con la piena solidarietà e il sostegno di Giampaolo e dei compagni di squadra.