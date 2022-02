Sampdoria: Quagliarella a pieno regime in vista di Bergamo, Sensi e Giovinco a parte

di Maria Grazia Barile

Il capitano aveva alleggerito i carichi di lavoro alla ripresa della preparazione ma oggi si è allenato in gruppo

Unica seduta d'allenamento quasta mattina per la Sampdoria in vista del posticipo del lunedì sera con l’Atalanta. Gruppo diviso in due: difensori da una parte e centrocampisti e attaccanti dall’altra. In quasi tre ore di seduta Giampaolo ha lavorato soprattutto sulla tattica mentre alternando anche lavoro in palestra.

Quagliarella regolaremente in gruppo così come Yoshida, ancora a parte Giovinco e Sensi che hanno proseguito un programma individuale specifico. Programma di recupero per Askildsen mentre Damsgaard continua a lavorare in Danimarca. Domani, giovedì, in agenda un’altra sessione mattutina.