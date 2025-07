Sampdoria, buona la prima: 8-0 con Nuova Camunia, Sekulov firma il primo gol della nuova stagione (highlights)

TEMU' (Brescia) - Finisce prevedibilmente in goleada la prima amichevole stagionale della Sampdoria 2025-2026 (foto gentilmente concessa da UC Sampdoria) a Temù contro i dilettanti del Nuova Camunia. L'allenatore Massimo Donati per questa prima uscita, trasmessa in diretta su Telenord e telenord.it (replica alle 21,30 dopo Forever Samp), ha scelto il sistema di gioco 4-3-3. Non era nemmeno in panchina Massimo Coda, affaticato e tenuto a riposo per precauzione. In tribuna anche Fabio Paratici (ex direttore sportivo di Sampdoria, Juventus e Tottehnam), padre di Lorenzo, giovane promessa blucerchiata. Prima dell'incontro si è intrattenuto qualche minuto a chiacchierare con il direttore sportivo della Samp Andrea Mancini.

Pronti, via e il Doria segna subito con Sekulov, raddoppiando con Bellemo. Al 22' il tris di Benedetti e il poker di Tutino arriva al 24' su schema da calcio d'angolo. Bis di Sekulov poco prima della mezz'ora. Si va al riposo sul 5-0. Dopo l'intervallo Donati rivoluziona la formazione. Leonardi segna il sesto gol. Il settebello è firmato dal giovane Forte. Subito dopo l'autorete dell'8-0, attimi di apprensione per una botta presa dal portiere camuno Sandrini. Finisce qui, davanti a un folto pubblico di trasfertisti doriani che hanno incitato la squadra come se fosse una partita di campionato

SAMPDORIA - NUOVA CAMUNIA 8-0

RETI: 2' e 27' Sekulov, 6' Bellemo, 22' Benedetti, 24' Tutino; 50' Leonardi, 64' Forte, 81' aut. Viscarra.

SAMPDORIA (4-3-3) Ghidotti/Venuti, Ferrari, Riccio, Giordano/Meulensteen, Riccio, Bellemo/Benedetti, Tutino, Sekulov. A disposizione ed entrati nella ripresa Scardigno, Tantalocchi, Ravaglia, Vulikic, Vieira, Conti, Girelli, Malanca, Leonardi, Ioannou, Ntanda, Papasergio, Depaoli, Paratici, Diop, Casalino, Forte.

NUOVA CAMUNIA (4-3-3): Mazzucchelli, Guzza, Testini, Bonomelli D., Gatti, Demurtas, Turconi, Pacchioni, Mariotti, Diop T., Bonomelli.

