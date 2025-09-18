Sampdoria: blitz dei tifosi al Nautico, Manfredi e la dirigenza contestati a margine della serata con gli sponsor

Serata ad alta tensione per la Sampdoria, dove a margine di un evento istituzionale con gli sponsor organizzato al Salone Nautico, si è verificata una dura contestazione da parte di un gruppo di tifosi blucerchiati. Bersagli delle proteste sono stati il presidente Matteo Manfredi e l'attuale dirigenza del club, accusati dai sostenitori di una gestione poco trasparente e priva di risultati concreti.

I tifosi hanno fatto irruzione all’esterno della sede scelta per l’evento, intonando cori duri e inequivocabili come "Società, ci avete rotto il..." e "Via gli infami dalla Sampdoria", esprimendo così tutta la loro frustrazione per la situazione societaria e sportiva.

A rendere ancora più esplicita la protesta, anche uno striscione esposto dai presenti con la scritta: "Società, brindisi con gli sponsor? Non c’è un c***o da brindare". Un messaggio chiaro, che sottolinea il malcontento di una parte della tifoseria che non condivide il clima celebrativo dell'evento in un momento che, a loro dire, dovrebbe essere dedicato alla chiarezza, alla progettualità e al risanamento del club.

La contestazione, del tutto pacifica, ha inevitabilmente rovinato il clima della serata, nata con l'intento di rafforzare i legami tra la Sampdoria e i suoi partner commerciali. Al momento, dalla società non sono giunti commenti ufficiali sull’accaduto.

La tensione tra tifosi e vertici del club resta dunque alta, e questo episodio è solo l’ultimo segnale di una frattura che rischia di diventare sempre più difficile da ricomporre.

