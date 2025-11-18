Sampdoria, Belotti: "Che colpa avere partorito Ferrero". Soviero: "Ha fatto meglio lui degli attuali"
di m. mich.
"La Sampdoria ha una grandissima colpa, avere partorito Ferrero, che adesso è alla Ternana e quindi massima solidarietà ai tifosi della Ternana. Questi personaggi sono la tomba al calcio come lo pensano i tifosi", ha detto Daniele Belotti, ex parlamentare della Lega, ultrà dell'Atalanta, scrittore di libri dedicati al mondo delle curve.
"Sono d'accordo in parte - gli ha fatto eco Salvatore Soviero, ex portiere - perché sul piano della gestione sportiva Ferrero almeno si è circondato di gente competente e i risultati che ha ottenuto sono stati decisamente migliori".
"Poi però si è aperta una voragine", ha chiosato Belotti.
