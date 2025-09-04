Sampdoria: Bellemo salva la vita a una turista accoltellata a Chioggia

Tragedia sfiorata in Laguna, decisivo l'intervento di un calciatore della Sampdoria. Una donna di 34 anni, turista polacca in vacanza in Veneto, è stata aggredita e accoltellata a Sottomarina, frazione balneare di Chioggia, mentre portava a spasso il suo cane. Provvidenziale l’intervento del centrocampista della Sampdoria Alessandro Bellemo, presente sul posto al momento dell’accaduto.

Il calciatore, originario della zona, si trovava nell’abitazione del fratello per trascorrere la serata in famiglia. All’improvviso, le grida di aiuto provenienti dalla strada lo hanno messo in allarme. Bellemo è uscito di casa e si è trovato di fronte la donna ferita, in evidente stato di shock e con gravi lesioni.

Senza esitare, l’atleta ha aiutato la vittima a mettersi al sicuro, conducendola insieme al fratello fin quasi all’ingresso dell’appartamento. Subito dopo ha allertato il 118, mentre alcuni vicini, tra cui anche persone che parlavano la lingua della donna, hanno fornito ulteriore supporto nell’attesa dei soccorsi.

"Abbiamo fatto il possibile per tranquillizzarla, anche se le sue condizioni peggioravano rapidamente", ha raccontato Bellemo a La Nuova Venezia. "Era molto preoccupata per il suo cagnolino, continuava a chiedere di lui anche mentre perdeva lucidità".

Fortunatamente, l’arrivo tempestivo dei sanitari ha evitato conseguenze peggiori. La donna è stata trasportata in ospedale e, secondo fonti locali, è ora fuori pericolo. Il cane, momentaneamente disperso durante l’aggressione, è stato ritrovato sano e salvo il giorno seguente.

