Sampdoria, Attilio Lombardo è tornato: farà parte dello staff di Foti e Gregucci

L’U.C. Sampdoria ha comunicato che Attilio Lombardo si unirà allo staff della prima squadra con l’incarico di collaboratore tecnico, integrando così il gruppo di lavoro di mister Angelo Gregucci.

Dopo che non era stato confermato la scorsa estate insieme con Chicco Evani, malgrado la salvezza, l'ex protagonista dell'epoca d'oro è stato dunque richiamato al capezzale dei blucerchiati dopo il ribaltone in panchina con l'esonero di Massimo Donati e l'arrivo di Gregucci con Salbatore Foti.

