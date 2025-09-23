Sport

Sampdoria: arriva la prevista stangata, tre turni di squalifica per Cherubini

di R.S.

27 sec

il doriano è stato punito per il fallo di reazione su Armando Izzo del Monza alla mezz'ora della partita del Brianteo

Il Giudice sportivo dopo la quarta giornata di Serie BKT ha inflitto tre giornate di squalifica a Luigi Cherubini (Sampdoria) e Alfred Duncan (Venezia) per comportamenti gravemente sanzionati in campo. In particolare il doriano è stato punito per il fallo di reazione su Armando Izzo del Monza alla mezz'ora della partita di sabato.

Un turno di stop è stato invece deciso per Andrea Ciurria (Monza), Luca Enrici (Avellino) e Filippo Tiritiello (Virtus Entella).

Anche l’allenatore del Sudtirol, Fabrizio Castori, è stato fermato per una gara per motivi disciplinari.

