Sampdoria: arriva la prevista stangata, tre turni di squalifica per Cherubini

Il Giudice sportivo dopo la quarta giornata di Serie BKT ha inflitto tre giornate di squalifica a Luigi Cherubini (Sampdoria) e Alfred Duncan (Venezia) per comportamenti gravemente sanzionati in campo. In particolare il doriano è stato punito per il fallo di reazione su Armando Izzo del Monza alla mezz'ora della partita di sabato.

Un turno di stop è stato invece deciso per Andrea Ciurria (Monza), Luca Enrici (Avellino) e Filippo Tiritiello (Virtus Entella).

Anche l’allenatore del Sudtirol, Fabrizio Castori, è stato fermato per una gara per motivi disciplinari.

